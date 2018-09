Montevarchi, colto in flagrante mentre vende stupefacenti a due ragazzi: 30enne arrestato

E’ stato scoperto mentre cedeva stupefacenti a due ventenni ed è finito in manette. Nei guai un 30enne nigeriano, colto in flagrante nel pomeriggio dello scorso 8 settembre dai Carabinieri della Stazione di Montevarchi. I militari lo hanno sorpreso nei giardini di piazza Garibaldi a Montevarchi, mentre stava vendendo a due giovani poco più che ventenni alcune dosi.

A catturare l’attenzione di Carbinieri sono stati gli atteggiamenti guardinghi del 30enne e il modo con il quale stava confabulando altri due persone: mentre i militari si sono avvicinati per procedere al controllo, hanno quindi il nigeriano cedere un involucro di cellophane ad uno dei due giovani.

Le tre persone sono state immediatamente bloccate e nelle tasche di uno dei giovani acquirenti i carabinieri hanno trovato due confezioni avvolte con cellophane, con un totale di 2,78 grammi di marijuana. Nascoste in un astuccio nelle mani dello spacciatore, c’erano altre due confezioni contenenti complessivamente 4,70 grammi di marijuana, oltre a diverse banconote di piccolo taglio per un ammontare di 110 euro sequestrate in quanto ritenute provento dell’attività criminosa.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del pusher, dove i Carabinieri hanno trovato un involucro contenente ulteriori 2,50 grammi di marijuana e due involucri di cellophane termosaldati contenenti circa 2 grammi di cocaina.