Bomba d'acqua, frane e sottopassi allagati: colpite Camucia e Monte San Savino, disagi in Valdarno. Ancora codice giallo

E' stata una notte di interventi per il maltempo, con allagamenti diffusi. In Valdichiana, soprattutto, ma anche in altre zone dell'Aretino. E poi: frane e strade chiuse per precauzione. I temporali, con alcune bombe d'acqua (come quella abbattutasi su Monte San Savino), hanno provocato numerosi disagi, senza contare i danni al settore agricolo.

La mappa dei disagi

Dal tardo pomeriggio di ieri i maggiori problemi della provincia si sono verificati a Monte San Savino, con cumuli d'acqua fino a 90 millimetri. La piogggia è caduta con abbondanza dalle 18,45 alle 20,30 ristagnando sulle strade, alcune delle quali sono state temporaneamente chiuse. E' stato attivato tutto il sistema della protezione civile comunale. I vigili del fuoco aretini sono anche intervenuti a Camucia di Cortona, sempre per allagamenti e disagi. E problemi legati al maltempo, nella giornata di ieri, si sono verificati anche in Valdarno, a Montevarchi in particolare, dove è rimasto allagato il sottopasso della stazione ferroviaria.

Danni all'agricoltura

E sono da registrare ulteriori danni al settore agricolo in questa primavera che stenta a decollare. In Valdichiana, ad esempio, lo straripamento del torrente Mucchia ha determinato un'emergenza per campi allagati e danni alle colture. Il corso d'acqua è infatti uscito dagli argini e ha avuto una frana, causando ingenti danni a un'azienda agricola della frazione di Monsigliolo, nel Cortonese.

Rischio idrogeologico, prosegue il codice giallo

Intanto prosegue il codice giallo emesso dal centro funzionale regionale: un avviso di sorveglianza (per rischio idrogeologico e temporali) per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio.