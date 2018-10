Sono in tutto otto le persone finite in manette a seguito di una retata in via Romana.

E’ quanto avvenuto questa mattina nel quartiere di San Marco e che ha visto un grande dispiegamento di forze dell’ordine oltre che l’impegno del nucleo investigativo del reparto operativo dei carabinieri, con l’appoggio della Compagnia di Arezzo.

Secondo le prime indiscrezioni gli arrestati sono tutti di nazionalità nigeriana, finiti in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione pone fine a un consistente traffico di droga. Molte le perquisizioni personali e domiciliari che i militari dell’Arma hanno effettuato questa mattina nel quartiere.

Il blitz è arrivato in seguito ad alcuni accertamenti successivi alla rissa dell’agosto del 2017.