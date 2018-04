Operazione anti droga della Polizia di Stato assieme alla municipale di Arezzo in via Vittorio Veneto ad Arezzo ieri pomeriggio: il blitz ha portato a tre arresti. In manette sono finiti pusher stranieri: un cittadino della Nigeria del 1981, uno – richiedente asilo – della Guinea-Bissau del ‘98 e uno del Marocco, classe ‘97. Sono state impiegate 15 pattuglie, tra cui anche rinforzi da Firenze.

Personale in borghese ha perlustrato la zona in precedenza, controllando i numerosi movimenti davanti allo stabile della farmacia comunale, poi sono entrati in azione gli agenti in divisa. Sono stati sequestrati, complessivamente, 53 grammi tra hashish, marijuana e cocaina.

Nell’ambito dell’operazione sono state controllate un centinaio di persone, la maggior parte extracomunitarie, che gravitavano in zona, tra la sala scommesse e la farmacia.

In particolare, nella sala scommesse ne sono state controllate 35 – tutti giocatori abituali – ed è stata trovata droga all’interno dei cestini, che i possessori avevano gettato alla vista dei poliziotti. Altro stupefacente è stato trovato addosso agli arrestati, nascosto in un portaocchiali o in pacchetti di cellophane, sottovuoto.

Stamattina, in tribunale ad Arezzo, si è svolto il processo per direttissima dei tre.