Maxi blitz antidroga ad Arezzo: sono 9 gli arresti. Documentate 4mila cessioni di droga

Maxi blitz dei carabinieri di Arezzo questa mattina nelle aree periferiche della città: l’operazione antidroga, condotta da un’ottantina di militari dell’Arma del comando provinciale di Arezzo – in testa il capitano Matteo De Martis – con l’aiuto di unità cinofile da Firenze, ha visto l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina perlopiù, ma anche eroina)di otto ragazzi nigeriani che, spiegano i carabinieri – sono richiedenti asilo e dimoranti nel capoluogo – di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Un altro nigeriano, un 21enne, è stato arrestato nell’ambito del blitz perché sorpreso a spacciare in flagrante.

L’INIZIO DELL’INDAGINE

Tutto è partito da un episodio accaduto poco più di un anno fa, una rissa avvenuta a metà dell’agosto scorso tra Saione e Campo di Marte, tra persone nigeriane e gambiane.

Un violento tafferuglio – spiegano i carabinieri -, un regolamento di conti relativo alla spartizione del mercato dello spaccio in Arezzo.

Subito dopo scattarono arresti e accertamenti. E nell’arco dei mesi – attraverso investigazioni sul campo come osservazione, controllo e pedinamento di persone sospette tra via Romana, Indicatore, Saione e zona Tortaia – i militari sono riusciti a ricostruire la rete dello spaccio:

i successivi approfondimenti hanno consentito di stabilire, mediante puntuali sequestri di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, l’oggettiva responsabilità penale delle persone messe sotto indagine.

Sono stati così acquisiti dati e informazioni dalle persone destinatarie dei sequestri. L’attività ha permesso di documentare almeno 4mila episodi di spaccio, con droga destinata a clientela giovane del Valdarno aretino, di Arezzo e della Valdichiana.

La procura di Arezzo ha così emesso otto ordinanze di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti che

in concorso, in modo pressoché industriale, con carattere frequente e sistematico ottenevano consistenti proventi dall’attività illecita, velocemente trasferiti all’estero tramite il sistema dei “Money Transfer”, da esercizi commerciali della provincia di Arezzo.

Non solo, c’è stato anche un arresto in flagranza di reato:

Durante l’esecuzione delle operazioni, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato L.F. nigeriano richiedente asilo, classe ’97, trovato in possesso di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina suddivisa in dosi.

I ruoli svolti da ciascuno degli indagati sono stati compiutamente accertati dai carabinieri del Nucleo Investigativo:

alcuni svolgevano la funzione di esecutori materiali delle cessioni e di agenti riscossori, altri quella di incaricati dei contatti telefonici, di organizzatori degli abboccamenti e ricettori degli ordinativi, altri ancora cumulavano entrambi i ruoli occupandosi anche dell’attività di coordinamento dello spaccio al minuto.

Collaudato il sistema:

lo svolgimento dell’attività illecita prevedeva l’attivazione dietro richiesta telefonica del cessionario, l’accordo con lo spacciatore sull’incontro e sulla quantità di droga da vendere o cedere, ulteriore contatto di conferma, coordinamento con l’esecutore materiale della cessione. Materiale e sostanze per il “taglio” dello stupefacente erano sistematicamente approvvigionate sul web.

Non solo, uno di loro a fine agosto “si sarebbe reso responsabile in pieno giorno dell’aggressione perpetrata in zona Saione nei confronti di una donna italiana che in quel momento lo stava riprendendo mentre lo stesso era intento a spacciare stupefacenti”.