I carabinieri della stazione di Loro Ciuffenna hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, un napoletano ed un montevarchino. I due, inquilini di due appartamenti di proprietà del denunciante, morosi nei pagamenti delle bollette, manomettevano i sigilli apposti dalla società “Pubbliacqua” sul contatore, per continuare a prelevare la stessa per i bisogni quotidiani.

Redazione Arezzo Notizie