Maltempo, danni alla ferrovia tra Arezzo e Ponticino: disagi e ritardi

L’intensa pioggia di queste ore continua a far danni. Non soltanto sulle strade, con allagamenti, frane e peggioramento del manto stradale. Ma coinvolge anche la circolazione su rotaia. Danni alla ferrovia tra Ponticino e Arezzo hanno infatti determinato rallentamenti in mattinata sulla linea convenzionale Chiusi-Firenze.

Dalle 4,30 – recita una nota di Rfi, Rete ferroviaria italiana – la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale Chiusi – Firenze è rallentata per danni dovuti al maltempo fra Ponticino e Arezzo. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 20 minuti. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario e attivati servizi sostitutivi con autobus fra Ponticino e Arezzo. Sul posto i tecnici di Rfi.