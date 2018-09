Un uomo che era in macchina ha accusato un malore questa mattina ed è stato soccorso in codice rosso. Si tratta di un aretino di 51 anni, preso in carico dai sanitari del 118. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8 in via Calamandrei, all’incrocio con via Chiari. Sul posto si sono recati automedica e ambulanza. L’uomo è stato trattato con massaggiatore automatico e poi portato in ospedale, in emodinamica.