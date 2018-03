Lutto in casa Solarys, morto Vignola: aveva riportato Castiglion Fiorentino alla Dakar

Lutto in casa Solarys e a Castiglion Fiorentino. Durante una sessione di allenamento è morto Fausto Vignola, il pilota di rally che aveva recentemente riportato Castiglion Fiorentino alla Dakar. Così oggi la patria di Fabrizio Meoni piange un altro amico. L’incidente è avvenuto durante un allenamento, mentre si trovava insieme ad altri tre colleghi in vista del prossimo appuntamento con il Merzouga Rally in Marocco. Fausto Vignola è caduto rovinosamente su una strada sterrata in discesa nei pressi della località di Balestrino nel comune di Toirano (SV), a seguito di una sbandata e dopo un urto violento contro un albero che ha provocato il decesso istantaneo. Mentre intervenivano i soccorsi si è tentata la rianimazione per mezz’ora tuttavia senza successo e ci si è arresi davanti alla tragica evidenza.

“Fausto non è più con noi – scrivono i dirigenti del team Solarys di Castiglion Fiorentino – Il coriaceo pilota di Pogli (SV) che ha corso la Dakar classificandosi all’8°posto nella classe Marathon e 52° assoluto, lascia la giovane moglie Sara e due bimbe, Emma e Bianca di cui una di poco più di un anno di vita. Lo strazio dei parenti e i tanti amici, colleghi e semplici fans che si uniscono al dolore di Franco Guerrini, Alessandro Ghezzi, Abramo Mariottini, Stefano Marini insieme alla presidente Margherita Kusmierczyk del team Castiglionese e chi vi scrive che con Maurizio Gerini, hanno condiviso una straordinaria esperienza in Sudamerica che resterà solo un meraviglioso ricordo, così come meraviglioso è il sorriso di Fausto che porteremo sempre nel cuore. Ciao Fausto, riposa in pace.”