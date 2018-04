Lite ai giardini del Porcinai, due denunce. Polizia Municipale scopre automobilista con 3 patenti false

Intensa attività della Polizia Municipale anche nelle festività Pasquali al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Gli agenti, nel corso del pattugliamento del territorio, oltre ai consueti controlli relativi al rispetto del Codice della Strada, sono intervenuti per un violento litigio tra due cittadini extracomunitari, scoppiato nei giardini del Porcinai. Gli operatori della Polizia Municipale, dopo aver sedato la lite, hanno denunciato i due all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. A loro carico è stata elevata,ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana, una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro e con l’allontanamento dal posto in cui è stato commesso il fatto, chi in un luogo pubblico ha atteggiamenti fastidiosi e pericolosi nei confronti dell’incolumità altrui e chi in stato di ubriachezza frequenta luoghi aperti al pubblico.

Inoltre, a Pasquetta un 37enne pakistano residente ad Arezzo, fermato durante un normale controllo di polizia stradale è stato trovato alla guida con ben tre patenti di guida contraffate, di cui una risultava rilasciata dall’autorità bulgara e le altre due dall’autorità pakistana. Gli agenti hanno avuto subito dubbi sulla veridicità dei documenti. Infatti, alla verifica, eseguita con idonea strumentazione tecnica, le patenti presentavano alcune difformità nella stampa per cui il personale operante ha proceduto al sequestro. Oltre che al fermo amministrativo del veicolo condotto dallo straniero, che è stato trasportato in depositeria. Al termine dei rilievi il pakistano è stato denunciato per falsità materiale e guida senza patente che prevede la sanzione amministrativa di 5mila euro.