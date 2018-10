Un motociclista di 18 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Levane in via Aretina alle 21:15. Si trovava in sella alla sua moto quando, per case in corso di accertamento, ha sbattuto contro un muretto. Immediato l’arrivo dei soccorsi che ne hanno disposto il trasferimento in codice rosa a Siena per trauma cranico commotivo e frattura del gomito.