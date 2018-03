Lavora sulla linea direttissima e cade in un canale di scolo, operaio 53enne salvato da 118 e vigili del fuoco

E’ caduto in un canale di scolo mentre stava lavorando, nel cuore della notte, alla manutenzione della linea direttissima. Brutta avventura per un operaio che questa notte, insieme ad alcuni colleghi, stava portando a termine un intervento a Indicatore. L’uomo, un 53enne aretino, è caduto ed è finito all’interno del profondo fossato. Accorsi in suo aiuto, gli altri operai hanno chiamato il 118, ma oltre ai sanitari sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Arezzo per permettere i soccorsi.

Dopo circa due ore l’uomo è stato estratto, portato in salvo e affidato alle cure dei sanitari. Ha riportato una frattura di tibia e perone ed è stato portato all’ospedale San Donato in codice giallo.

Il traffico ferroviario è stato interrotto per tutta la durata degli interventi di soccorso.