Ladro in bicicletta tenta furti nelle auto: colto in flagrante dalla Polizia e arrestato

Si aggirava in bicicletta tra le auto in sosta a Saione: le apriva e cercava soldi e oggetti preziosi da rubare. Ma sulla sua strada ha incontrato gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo che lo hanno arrestato. A finire nei guai è stato un 50enne aretino, pregiudicato, colto in flagranza di reato.

Era il tardo pomeriggio di giovedì scorso quando il personale della Squadra Mobile, in pattugliamento in zona Saione, ha notato il 50enne aggirarsi tra le vetture parcheggiate. In particolare, in via Mincio, si è fermato nei pressi di due auto parcheggiate in seconda fila e lasciate aperte. Con circospezione l’uomo ha aperto la portiera della prima, rovistando all’interno del veicolo senza tuttavia trovare nulla di suo interesse. Poi è passato alla vettura posteggiata dietro, trovando sul sedile lato passeggero un telefono cellulare.

Trafugato il telefonino, il 50enne si è dato alla fuga sotto lo sguardo dei poliziotti che in pochi secondi lo hanno bloccato con in tasca il cellulare appena sottratto.

I proprietari delle auto erano entrati da qualche minuto in un negozio della via senza accorgersi di nulla.

L’uomo, che annovera una miriade di precedenti per reati contro il patrimonio e attinenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, più volte entrato ed uscito dal carcere di Sollicciano e di Arezzo, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e rimesso in libertà dall’Autorità Giudiziaria.