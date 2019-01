Colpo al negozio di biciclette di via Vittorio Veneto: furto da 50mila euro

Ladr di biciclette in azione in città.

L'assalto, è avvenuti ai danni del negozio Due ruote di via Vittorio Veneto.

Il bottino, tra attrezzature e biciclete, ammonta invece a circa 50mila euro. A quanto pare i malviventi hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì. Hanno forzato la saracinesca e poi si sono introdotti all'interno della struttura saccheggiandola.

Probabilmente la banda è fuggita a bordo di un furgone. Sulla vicenda sta facendo chiarezza la polizia.