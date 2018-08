Quando la truffa corre online: vendono biglietti e una borsa femminile, un uomo e una donna denunciati

I responsabili di due truffe on line sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri di Terranuova Bracciolini. Si tratta di una 30enne di Genova che aveva venduto online una borsa e di un cittadino somalo residente a Bari che aveva venduto biglietti per il concerto di un noto cantante.

Nel primo caso, la 30enne, dopo essersi fatta accreditare la somma di 150 euro, non ha mai inviato la borsa. E’ stata per questo denunciata di truffa.

Stesso reato nel secondo caso: una cittadina valdarnese aveva acquistato online i biglietti per il concerto spendendo 150 euro. Ma i ticket non sono mai giunti a destinazione, così la donna si è rivolta ai carabinieri. Dopo accurate indagini i militari sono risalite al cittadino somalo e lo hanno deferito all’autorità giudiziaria.