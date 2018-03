La prefettura prolunga di 4 mesi la gestione straordinaria di Sei Toscana

Sei Toscana comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Siena la comunicazione del prolungamento della gestione temporanea e straordinaria sino al prossimo 31 luglio.

La proroga di poco più di quattro mesi prevista dal dispositivo – spiega Sei Toscana – conferma la fattiva e proficua collaborazione instaurata dagli amministratori della società con i commissari prefettizi. Ciò consentirà la definizione di un piano di interventi da attuare secondo precise scansioni temporali che, se confermate, potrebbero permettere un successivo alleggerimento del dispositivo in essere con l’affiancamento agli organi di gestione ordinaria della società di esperti incaricati del sostegno e monitoraggio dell’impresa ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legge n.90/2014.

Sei Toscana ribadisce la propria volontà a collaborare pienamente con gli amministratori straordinari, come peraltro già dimostrato in questi mesi, assicurando la massima trasparenza possibile.

Il gestore precisa che il prolungamento della gestione temporanea e straordinaria non mette logicamente in discussione la continuità e la qualità dei servizi svolti sul territorio.