Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale questa mattina in via Guido Monaco ad Arezzo per la caduta di calcinacci.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo parte interessata dalla caduta (un fianco dello stabile dell’hotel Continentale), gli agenti della polizia locale hanno poi provveduto a transennare l’area del marciapiede a rischio.