Insegue un istrice e finisce nelle fognature: cane salvato dai vigili del fuoco

E’ stato salvato dai vigili del fuoco di Arezzo che lo hanno recuperato da uno dei tubi della rete fognaria.

Lieto fine per un cagnolino che questa sera si trovato suo malgrado protagonista di una disavventura.

L’episodio è accaduto ad Alberoro.

Il cane si era incastrato all’interno di una condotta di cemento dal diametro di 30 centimetri circa dopo essersi lanciato all’inseguimento di un istrice.



I padroni del cucciolo non hanno potuto fare altro che richiedere l’intervento dei vigili del fuoco che, non senza difficoltà, lo hanno tratto in salvo e restituito alle cure dei proprietari.

Sul posto una squadra da Arezzo con cinque uomini.

Immagini: Vigili del fuoco di Arezzo