Ingoia 8 ovuli di eroina per nasconderli ai Carabinieri: 35enne arrestato e portato al Pronto Soccorso

Ha ingerito ovuli di eroina per occultarli alla vista dei Carabinieri che stavano facendo un controllo. Ma il gesto di A. O., nigeriano di 35 anni non è passato inosservato e l’uomo è stato arestato e portato in ospedale.

Il concitato episodio è avvenuto nella notte di venerdì all’interno del parco del Pionta. I militari dell’Arma stavano svolgendo un controllo nell’ambito di servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite nel centro città e nei parchi pubblici quando si sono imbattuti nell’uomo. Il 35enne si è dato subito alla fuga e ha ingerito la sostanza stupefacente.

Dopo pochi metri di inseguimento, i militari sono però riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato. Immediatamente portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato,” l’uomo è stato sottoposto al necessario intervento di gastroscopia, al termine del quale i medici sono riusciuti a estrarre 8 ovuli di eroina”.