La febbre alta e poi l'attacco cardiaco. Morte fulminea per un 49enne: probabile sepsi

Un 49enne di Pratovecchio è morto all'improvviso questa mattina intorno alle 7,30 mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Bibbiena dove era stato trasportato dagli operatori del 118. Tra le ipotesi più accreditate, ma comunque da riscontrare con analisi di laboratorio, c'è la sepsi, un'infezione batterica che può avere evoluzioni rapidissime e fatali. A darne notizia è la stessa Asl Toscana Sud Est che ha ricostruito quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei sanitari, l’uomo aveva la febbre alta da ieri mattina, insieme a disturbi intestinali. Nel tardo pomeriggio, nonostante gli antipiretici, il 49enne continuava a stare male. Così la moglie ha chiamato la guardia medica che non ha riscontrato particolari sintomi che potessero far presagire un aggravamento o gravi patologie. Il medico ha quindi disposto di continuare la cura con gli antipiretici. Intorno alla 1 di questa notte, la moglie ha visto l’uomo particolarmente agitato ed ha quindi deciso di chiamare il 118. Gli operatori di automedica e BLSD hanno deciso di portare il 49enne in Pronto Soccorso a Bibbiena. Erano le 3.05. Qui sono stati effettuati tutti gli esami del caso. L’uomo è sempre rimasto lucido e vigile ma intorno alle 6,50 il quadro si è aggravato improvvisamente con difficoltà respiratorie. Il 49enne, subito intubato, è stato preso in carico dal medico del Pronto Soccorso e dal rianimatore ma l’arresto cardiaco non gli ha lasciato speranza. Dopo oltre mezzora di manovre avanzate di rianimazione, il 49enne è deceduto.