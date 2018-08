Incidenti sul posto di lavoro: oltre 40 episodi ad Arezzo da gennaio. Quattro le morti bianche

Oltre quaranta incidenti, quattro persone decedute sul luogo di lavoro e altre quattro che hanno perso la vita mentre si trovavano alla guida di trattori.

I primi otto mesi dell’anno nel territorio aretino sono stati contrassegnati da un triste elenco di sinistri avvenuti proprio nel luogo o in orario di lavoro.

Incidenti stradali con camionisti coinvolti, intossicazioni, traumi e cedimenti.

Un elenco troppo fitto che non ha mancato di destare l’attenzione dei sindacati che, soprattutto in seguito al decesso del 33enne abruzzese folgorato, hanno denunciato una situazione al limite del sostenibile ed invocato la necessità di adoperarsi “affinché sia messa in primo piano in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, una cultura diffusa e profonda della formazione, della prevenzione e della sicurezza”.

In tutto il Paese, da gennaio ad oggi, sono 470 le vittime decedute a causa di incidenti sul luogo di lavoro. Oltre trenta invece sono i casi avvenuti nel solo territorio toscano.

Per quello che riguarda la provincia aretina nel 2015 l’incidenza degli episodi è stata di 26,80 incidenti ogni 10mila occupati. Una cifra che ha contribuito a portare il territorio aretino in vetta alla classifica nazionale (Vibo Valentia e Potenza hanno fatto peggio con 35,20 episodi ogni 10mila e 29,90 ogni 10mila).

Fonte dati 2015: Istat (Dati aggiornati al giugno 2018 ai quali deve aggiungersi gli episodi di luglio e agosto).