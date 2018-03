Incidente in via Anconeta: scontro tra automobili. Vigili del fuoco in azione

Sono in tutto due le persone rimaste ferite nello schianto che si è registrato nel pomeriggio ad Arezzo in prossimità dell’incrocio semaforico di via Anconetana.

Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Sul posto, oltre ai sanitari dell’emergenza urgenza e gli agenti della polizia municipale, presenti anche i vigili del fuoco di Arezzo che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’identità delle persone coinvolte non è al momento nota.

Immagini: Vigili del fuoco di Arezzo