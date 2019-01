Schianto tra auto: due persone incastrate tra le lamiere, una è grave

Incidente oggi pomeriggio alle 16 a Cavriglia: due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere. I feriti sono un uomo e una donna. Il più grave è l'uomo, un ottantaduenne, che ha riportato un trauma cranico ed è stato portato al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso. La moglie di 76 anni è stata invece portata in codice giallo all'ospedale di Montevarchi per la frattura dell'omero e per un trauma toranico. Oltre al 118, sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.