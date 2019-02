Bici contro auto: ferito un 14enne, in volo verso le Scotte

Un ragazizno di 14 anni è rimasto ferito nello scontro con un'auto. Si trovava in sella alla bicicletta quando ha impatatto con il mezzo. L'incidente è avvenuto alle 16:20 in località Verniana nel comune di Monte San Savino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso della Regione Toscana. iI 14enne è stato trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena e non al pediatrico Meyer come sembrava in un primo momento in codice giallo per un trauma alla testa e al rachide.

Un brutto incidente, ma il ragazizno è rimasto semmpre cosciente e vigile.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di legge.