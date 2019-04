Tragedia alla cronoscalata Cortona Camucia, muore pilota esperto

Un incidente si è verificato intorno alle 18,20 alla Cronoscalata Camucia Cortona. Un'auto da corsa ha perso aderenza ed è andata a sbattere contro un albero. La peggio è andata al pilota del mezzo, che in seguito al tremendo impatto è deceduto.

Inutili i soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi da parte dell'ambulanza che si trovava nei pressi proprio per prestare servizio alla manifestazione. I sanitari hanno deciso di allertare l'elicottero Pegaso della Regione Toscana, ma a nulla è valso ed è dovuto tornare indietro vuoto. L'uomo, un 54enne di Pistoia è morto per la frattura della base cranica.

La vittima

Si tratta di Fabrizio Bonacchi, 54 anni di Pistoia, pilota esperto che da tempo partecipava a questo tipo di corse. Era alla guida della sua Gloria con il numero 53.

Il luogo dell'incidente

La strada delle Piane che unisce Camucia a Cortona, dove i mezzi stavano transitando è adesso totalmente chiusa in attesa dell'arrivo del magistrato di turno che effettui il sopralluogo sul punto esatto dell'incidente. Secondo i primi racconti di chi si trovava sul posto, l'auto è sbandata all'altezza della quarta curva, dopo circa 400metri dalla partenza, e si è schiantata contro l'albero andando letteralmente distrutta.

La manifestazione

La gara per auto d'epoca è giunta alla 33esima edizione, quella che si sarebbe dovuta correre domani, ma che con molta probabilità sarà annullata per la tragedia che ha colpito tutti. L'organizzazione è frutto di un appassionato staff del Circolo autostoriche Paolo Piantini e diretta da Marcello Cecilioni e Roberto Bufalino in collaborazione con il Comune di Cortona.

Oggi si sono tenute le due manches di prove che sono state bruscamente interrotte poco dopo le 18 per l'incidente mortale del pilota 54enne pistoiese. Quella di domani sarebbe stato il primo round stagionale del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Numeroso il pubblico che si è assiepato lungo il percorso di 3,8km durante le due prove di oggi alle quali erano stati ammessi 152 concorrenti tra i quali con un'auto classificata tra le moderne, lo sfortunato 54enne.

E' il terzo scontro sulle strade aretine che si è verificato oggi. Il più grave di tutti.

