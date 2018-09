Incidente stradale a Pieve al Toppo: sbanda e si cappotta. 43enne trasferita a Siena con Pegaso

Incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 73 a Pieve al Toppo.

Alle 5,10 un’automobile a bordo della quale viaggiava una donna di 43 anni di Civitella in Valdichiana, è finita fuori strada cappottandosi. Da quanto ricostruito a causare l’incidente potrebbe essere stato il tentativo di evitare un animale che avrebbe attraversato la strada in quel momento.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Dopo essere stata estratta dalle lamiera la donna è stata trasportata al San Donato dove ad attenderla c’era l’elisoccorso Pegaso che ha provveduto a trasferirla in codice rosso all’ospedale di Siena.

Nell’incidente avrebbe riportato un trauma toracico importante.

Per i rilievi di legge sul posto presenti i carabinieri.