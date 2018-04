Incidente questa mattina nella rotatoria che collega via Petrarca con viale Piero della Francesca.Un’auto e una moto si sono scontrate. Nell’impatto una donna di 43 anni ed una bimba di 10 che erano a in sella al motociclo sono rimaste ferite in modo non grave. Soccorse dai sanitari del 118 con due ambulanze, sono state portate all’Ospedale San Donato in codice giallo.