Incidente stradale in serata nel comune di Ortignano Raggiolo in Casentino. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 21.40, un’auto si è ribaltata. Sono rimaste coinvolte due persone, di cui una non cosciente. Si tratta di due stranieri, un 24enne e un 56enne. Sul posto 2 ambulanze, e un’automedica. Al lavoro i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Allertato Pegaso che però non può volare a causa delle cattive condizioni meteo. Uno dei feriti, un ragazzo straniero di 24 anni, è stato portato in codice rosso ad Arezzo, l’altro, un 56enne rumeno, sempre in codice rosso, a Siena. Secondo prime indiscrezioni, l’auto cappottata sarebbe risultata rubata. Indagano i Carabinieri.