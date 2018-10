Incidente nella notte sulla Libbia, feriti marito e moglie

Un uomo di 76 anni e sua moglie di 72 sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato questa notte nella strada provinciale della Libbia nei pressi della Scheggia. Erano circa mezzanotte e mezzo quando l’auto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata ed è andata a sbattere contro un albero. Sul posto i sanitari del 118. Il marito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Arezzo per trauma toracico e cranico, la moglie è invece stata ricoverata in codice giallo per trauma toracico. La coppia è di Anghiari.