Incidente lungo la Regionale 71: tre le persone rimaste ferite nello schianto

Incidente stradale lungo la Regionale 71 all’altezza di Santa Mama.

Sono in tutto tre le persone rimaste ferite nello schianto che ha visto coinvolte alcune vetture in transito lungo la strada che collega Arezzo al Casentino.

A quanto pare, una delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite preoccupanti tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per il suo trasferimento presso un centro specializzato.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario dell’emergenza urgenza di Arezzo, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

IN AGGIORNAMENTO…