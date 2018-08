Incendio in un appartamento a Badia Agnano: la scintilla partita dalla teca di un serpente. Due intossicate

L’incendio è partito dalla teca di serpente.

In pochi minuti le fiamme si sono propagate in tutto l’appartamento e due donne, una di 63 e l’altra di 67 sono rimaste lievemente intossicate.

E’ quanto accaduto questa mattina all’interno di un’abitazione di Badia Agnano.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per sedare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sono stati loro a richiedere l’intervento del personale 118.

Le donne sono state trasferite al pronto soccorso de La Gruccia in codice giallo con una lieve intossicazione.

Salvo anche il serpente che è stato trasferito in un’altra teca.