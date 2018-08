Incendio all’interno di una torrefazione di caffé: la scintilla partita da un macchinario

Intervento in via del Maspino per i vigili del fuoco di Arezzo chiamati a sedare le fiamme divampate all’interno di una torrefazione di caffè.

L’episodio si è verificato nella tarda mattina e, secondo un primo riscontro, ad innescare la scintilla è stato un gusto che si è verificato ad un macchinario per la tostatura.

In pochi minuti le fiamme hanno invaso l’edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento l’incendio e provveduto a bonificare l’area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo i danni hanno riguardato solo i macchinari dell’azienda.

Immagini: Vigili del fuoco di Arezzo