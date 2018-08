Incendio a un semi rimorchio in autostrada. Vigili del fuoco al lavoro. Lunghe code nel tratto aretino

Sette chilometri di coda in autostrada, con tendenza all’aumento, nel tratto aretino tra Valdarno e Monte San Savino. Stamani intorno alle 5.30 un semi rimorchio che trasportava lastre di vetro per l’edilizia ha preso fuoco: i vigili del fuoco di Arezzo sono dovuti intervenire per domare le fiamme, che si erano propagate alle sterpaglie ai lati della strada. Il mezzo stava percorrendo la corsia sud della A1 in direzione e si trovava al chilometro 362 nei pressi di Badia al Pino. Il traffico scorre sulla sola corsia di sorpasso.

Autostrade per l’Italia consiglia a chi proviene dalla A13 di proseguire per la A14, uscire a Cesena nord e seguire le indicazioni per la E45 direzione Orte, per poi rientrare in A1 a Valdichiana o a Orte. Per le brevi percorrenze, uscire ad Arezzo seguire le indicazioni per Badia al Pino – Pieve al Toppo e utilizzare la superstrada Fano-Grosseto, per poi rientrare in A1 a Monte San Savino.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale di Autostrade per l’Italia, Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanico.