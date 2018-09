Imprenditore aretino perde il portafoglio sul treno, sconosciuto glielo rende e la Polfer gli evita trafile burocratiche. Su facebook ringrazia tutti: “Piccola storia nobile”

“Una storia di onestà, di gentilezza, di attenzione, di modernità e intelligenza burocratica”. Così la definisce in maniera puntuale il protagonista, l’imprenditore aretino Fabio Roggiolani, vittima di una disavventura che ha avuto un lieto fine grazie alla combinazione tra capacità delle forze dell’ordine e senso civico di un utente del treno.

L’episodio è accaduto su un convoglio tra Roma e Arezzo, un Frecciarossa serale con destinazione finale Venezia: l’imprenditore perde il portafogli di pelle nera – al cui interno ci sono contanti e carte – senza rendersene conto. Forse scivola da una tasca aperta dello zainetto. Arrivato a destinazione, la sua serata prosegue. Ma c’è chi, su quel treno (la mattina seguente nel viaggio verso Roma) avvista il portafogli e fa quel che andrebbe fatto. Lo consegna a un agente della polizia ferroviaria alla stazione di Roma Termini.

A questo punto, un commissario romano contatta la banca di Roggiolani, per sapere se le sue carte – nel frattempo – siano state per caso bloccate. Ma l’imprenditore ancora non si era accorto di un non avere con sé il borsello. Il poliziotto, avuto il via libera dall’istituto di credito e ottenuto il numero di cellulare del titolare del portafoglio, lo contatta, avvertendolo del ritrovamento. E così l’imprenditore manda un amico per ritirare il bene rinvenuto.

(Il poliziotto) mi lascia il suo numero per richiamarlo – racconta la vittima in un post su facebook – e tramite Whatsapp mi trasmette i verbali; da me – invece – si fa trasmettere i documenti di delega.

Il mio amico arriva trafelato per non perdere il treno e trova tutto pronto: firma, ritira e prende una stretta di mano cortese.

Roggiolani definisce l’accaduto – semplice eppure non ordinario – “una piccola storia nobile”, di quelle “che ti fa credere nella gente e nel funzionamento delle istituzioni”. E infine arrivano i dovuti ringraziamenti.

Grazie sconosciuto passeggero o passeggera e grazie di cuore all’agente.

@MattiaCialini