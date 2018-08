Il cordoglio di Sansepolcro per Campeggi, dipinse il drappo del Palio della Balestra 2015

La notizia della scomparsa di Silvano “Nano” Campeggi ha raggiunto in breve tempo anche la città di Sansepolcro. Il celebre artista fiorentino morto all’età di 95 anni – e famoso per aver creato i cartelloni cinematografici di film indimenticabili come Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany e Via col vento – era stato infatti l’autore del drappo del Palio della Balestra 2015 in piazza Torre di Berta a Sansepolcro, anche se poi quella sua opera dimora definitivamente a Gubbio, perché ad aggiudicarsi quell’edizione furono i tiratori della città umbra con Gabriele Rogari. La Società Balestrieri di Sansepolcro lo ricorda attraverso le parole del presidente Dario Casini: “Siamo tutti vicini alla moglie e al figlio per questa perdita incolmabile. Abbiamo ancora tutti vivo il ricordo di quello stupendo regalo che ci fece tre anni fa il maestro Campeggi: venne peraltro qui il sabato in visita per tenere un incontro pubblico: ci colpì anche allora il suo eclettismo, nonostante l’età avanzata. Da quel momento fino al suo ultimo giorno di vita, Silvano Campeggi è stato grande amico della società e ha intrattenuto rapporti con il sottoscritto e con il mio vice, Claudio Boncompagni. Saremo per sempre onorati di aver avuto un artista di caratura mondiale ad aver realizzato il drappo del nostro Palio”.