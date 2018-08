Il cordoglio di Capolona e Civitella per i due fidanzati

La notizia della morte dei due ragazzi aretini coinvolti nel crollo del ponte Morandi ha colpito le comunità di Capolona e Civitella.

Il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Capolona si sono uniti attorno alla famiglia di Carlos. Proprio l’amministrazione si è messa a disposizione dei parenti delle due vittime per aiutarle in questo tragico momento fornendo loro supporto e assistenza per raggiungere Genova. Secondo le prime indiscrezioni sarà la città ligure ad ospitare il rito funebre delle vittime. Poi le salme rientreranno, nel caso di Stella e Carlos, ad Arezzo.

Il Comune di Civitella ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Stella tramite una nota stampa.



