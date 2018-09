I tre fratellini di Saione puniti dai genitori con bastone, scopa e bottiglie di Coca-Cola. Alla fine l’aggressione col coltello

La polizia aveva avviato da tempo un’indagine sui maltrattamenti, ma l’ultimo episodio ha tolto ogni dubbio sulla gravità del comportamento dei genitori di tre fratellini di 3, 6 e 10 anni, picchiati con un bastone e una scopa, lasciati in castigo chiusi a chiave al buio, oppure in piedi, con pesanti bottiglie di Coca-Cola da sostenere. Erano queste le punizioni inflitte ai piccoli da mamma e babbo violenti, scoperti e denunciati dalla polizia aretina.

Il caso si è verificato nel quartiere di Saione, dove la famiglia è residente. I genitori sono originari della Nigeria, ma da tempo vivono ad Arezzo, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Già dalla scorsa primavera le forze dell’ordine avevano ricevuto alcune indicazioni sul comportamento di madre e padre dei tre bimbi e stavano approfondendo la situazione.

Un gravissimo episodio, verificatosi negli ultimi giorni, ha accelerato i tempi. Il figlio più grande della coppia, vedendosi minacciato con un coltello dalla mamma, ha deciso di scappare di casa, scavalcando il balcone di un terrazzo (la famiglia abita al piano terra) e portandosi appresso i fratellini. E’ riuscito a raggiungere a piedi l’edificio più vicino che conosceva, la scuola. La struttura era aperta, si stava svolgendo una riunione, e un addetto del personale scolastico è andato incontro ai piccoli, ascoltando la loro terribile storia.

A questo punto la squadra mobile della questura aretina ha rotto gli indugi ed è intervenuta, denunciando i due genitori per maltrattamenti e lesioni e sottraendo loro i figli, che sono stati mandati in una struttura protetta fuori provincia. Ai poliziotti i piccoli hanno riferito di “essere contenti di andare via di casa”, tanto la situazione domestica era diventata per loro insopportabile.

Dell’episodio è stato inoltre interessato il Tribunale dei Minori di Firenze per valutare eventuali revoche circa la responsabilità genitoriale.

@MattiaCialini