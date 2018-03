I bimbi aretini non vaccinati sono 152: l’ultimatum a fine mese, poi sono fuori dall’asilo

Sono scaduti sabato 10 marzo i termini per la presentazione da parte delle famiglie aretine della documentazione sull’adempimento degli obblighi vaccinali per i bambini da 0 a 6 anni e sulla prenotazione della seduta per effettuarle. E oggi la Asl Toscana Sud Est comunica quanti bambini residenti in provincia non sono in regola: 152 in totale.

Fino ad oggi era bastata una autocertificazione per poter essere iscritti ai nidi e alle scuole materne comunali, ora serve la ricevuta della Asl o il libretto delle vaccinazioni.

L’Azienda sanitaria del territorio ha inviato alle scuole l’elenco dei bambini non in regola con l’obbligo vaccinale, chi è in arretrato e chi non ha preso l’appuntamento per vaccinarsi. Si tratta dei residenti, quindi il numero degli iscritti non in regola potrebbe essere sensibilmente inferiore. Ad esempio, per il Comune di Arezzo, i bimbi iscritti al momento non in regola sono solamente 7.

I bambini da 0 a 6 anni residenti nella provincia di Arezzo – spiega la Asl in una nota – che risultano non in regola sono 152 (si specifica che sono i residenti e non gli iscritti al nido o materna), lo 0,79% su circa 18.100 residenti. Nella Asl Toscana sud est (Arezzo, Siena e Grosseto) sono 582 bambini.

E per gli iscritti non in regola cosa accade?

La Asl – spiega l’assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti – deve comunicare i dati anche ai singoli uffici scuola dei Comuni della provincia. A quel punto ogni Comune come quello di Arezzo entro il 20 marzo deve inviare un sollecito ai genitori, raccomandando loro di mettersi in regola. Ci sono poi altri dieci giorni di tempo per adempiere gli obblighi vaccinali e a quel punto, se l’iscritto continuerà a non essere in regola, sarà fuori dall’asilo.

Insomma, chi non si vaccina non potrà frequentare al pari dei compagni a partire dal 1° aprile. E non è uno scherzo.

@MattiaCialini