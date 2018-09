Grave incidente frontale a Camucia, attivato Pegaso

Grave incidente nel comune di Cortona. Si è verificato uno scontro frontale tra due vetture lungo la strada che collega la frazione di Camucia e la località San Lorenzo. Una persona risulta non cosciente. I vigili del fuoco l’hanno estratta dalle lamiere. E’ stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

Il ferito più grave (non cosciente) è un 37enne di Monsigliolo. Ha riportato più traumi: all’addome, al torace e ad entrambi i femori. E’ stato caricato a bordo di Pegaso per esser trasferito in codice rosso a Siena.

L’altro ferito è un 74enne cortonese, che ha riportato un trauma toracico. Viene accompagnato all’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Sul posto, oltre a Pegaso, due ambulanza e un’automedica del 118. Presenti inoltre vigili del fuoco e carabinieri.