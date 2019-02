Diciassettenne sorpreso con l'hashish: perquisito a casa, spuntano fuori due bilancini e altra droga

I Carabinieri della stazione di Terranuova Bracciolini hanno invece proceduto a denunciare in stato di libertà un minorenne italiano incensurato, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Addosso gli hanno trovato 12 grammi di hashish, altri 11 sono spuntati fuori durante la perquisizione dell'abitazione, oltre a due bilancini di precisione.

Gli stessi militari hanno in seguito proceduto nei confronti di un operaio rumeno pluripregiudicato, il quale, si era messo per l’ennesima volta alla guida di un veicolo con il dettaglio non trascurabile di non aver mai conseguito la patente, reiterando così un reato più volte già commesso.