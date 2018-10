Guida ubriaco e a fari spenti in A1, 35enne denunciato

A bordo di una Panda viaggiava a fari spenti, nella notte, in autostrada. Un 35enne di origini napoletane residente nell’Aretino è stato denunciato nella notte di Sabato. L’uomo, che sbandava pericolosamente, era stato notato da altri automobilisti che hanno provveduto a contattare la Centrale Operativa della Polstrada. Sul posto è accorsa una pattuglia, che ha individuato l’auto ferma in una piazzola di sosta nei pressi di San Giovanni Valdarno. Il 35enne si era fermato per “fare un riposino ed era così ubriaco che a mala pena riusciva a tenersi in piedi e a rispondere alle domande degli agenti”. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e senza patente, il documento gli era stato revocato a marzo.