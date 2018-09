Due persone, il padre di 50 anni e la figlia di 13, sono rimaste seriamente ferite dopo essere state investite in via Tarlati, nella zona degli Archi, ad Arezzo. L’uomo, in particolare, è quello che ha riportato le conseguenze peggiori ed è stato trasferito a Siena in elicottero.

La cronaca

Il grave incidente di via Tarlati, proprio sotto l’acquedotto Vasariano, è avvenuto in tarda mattinata, intorno alle 12,30: il 118 aretino è stato subito allertato per prendere in carico i due pedoni travolti e rimasti gravemente feriti. Gli operatori dell’emergenza urgenza hanno ritenuto opportuno allertate due elisoccorso Pegaso per il trasferimento dei pazienti in centri specializzati. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico (la strada è rimasta chiusa a lungo) la polizia municipale di Arezzo.

Le condizioni dei feriti

I due investiti sono padre e figlia tredicenne, è l’uomo quello ad avere riportato le conseguenze più gravi: ha riportato un trauma toracico, un serio trauma cranico e la frattura di una gamba. E’ stato trasferito in elicottero al policlinico Le Scotte di Siena, in codice rosso. Codice giallo per la figlia: la ragazzina è stata portato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, con un trauma alla schiena, un trauma al volto e forte dolore addominale.

Le immagini dell’incidente

@MattiaCialini