Gli rubano il telefono in ospedale, ritrovato dopo sei mesi dai Carabinieri. Denunciata una donna

Gli era stato rubato il telefono cellulare mentre era in ospedale, al San Donato. Appena dimesso ha sporto denuncia. Era febbraio e forse la vittima, un cittadino indiano, non sperava più di ritrovare l’apparecchio. Invece dopo mesi di indagini i Carabinieri di Terranuova Bracciolini hanno identificato e denunciato per ricettazione una donna italiana, residente a Castiglion Fiorentino.

I militari hanno appurato che la donna utilizzava il telefono trafugato.