Un uomo di 76 anni è rimasto seriamente ferito questa mattina. Per motivi ancora non noti è caduto rovinosamente in un dirupo rotolando per circa 10 metri. Il fatto è accaduto a Terranuova Bracciolini alle 11.25. Sul posto immediato l’intervento dell’ambuoanza e dell’automedica. Allertato anche il Pegaso. I sanitari gli hanno riscontrato un trauma facciale, spinale e toracico. Il 76 è stato trasportato in Elia occorso a Siena in codice giallo.