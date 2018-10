Gatto abbandonato nel parcheggio dell’Autogrill: salvato dalla Polizia Stradale

Ancora un intervento della Polizia Stradale di Arezzo per salvare un animale in difficoltà. Dopo il pappagallino recuperato alcuni giorni fa all’interno dell’Autogrill Arno Est, sull’A/1, ieri sera alla centrale operativa è giunta la segnalazione di un gatto abbandonato in un parcheggio sulla stessa autostrada, ma questa volta vicino Arezzo. Un equipaggio della Sottosezione di Battifolle si è precipitato sul posto, recuperando il grosso micio e portandolo in caserma. Era ferito a una zampa e i poliziotti, in attesa di affidarlo alle cure di personale specialistico, lo hanno rifocillato e riempito di coccole.