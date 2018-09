Gasolio di contrabbando nelle taniche di un tir. 57enne arrestato in A1

Trasportava gasolio senza misure di sicurezza e in barba all’erario. Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Arezzo. Gli agenti lo hanno fermato alla guida di un tir che trasportava 23.500 litri di gasolio in 26 grosse taniche.

Quando l’uomo è stato scoperto, in A1, vicino a San Giovanni Valdarno, ha riferito ai poliziotti che si trattava di olio industriale e non di gasolio, lo avrebbe dovuto trasportare fino in Grecia dopo averlo prelevato in Germania.

Ma gli investigatori della sottosezione di Battifolle non gli hanno creduto. Il forte odore di carburante proveniente dalle taniche e il navigatore satellitare impostato sulla città di Roma come destinazione, ha fatto scattare maggiori controlli.

Dalle analisi effettuate, il liquido, è risultato essere proprio gasolio, che in caso di incidente può pure esplodere. Per questo va trasportato non con le taniche ma in una cisterna, nonché con un certo numero di estintori al seguito. Inoltre il camionista, originario della Polonia, stava effettuando quel trasporto dal valore di circa 35.000 euro eludendo il fisco per circa 13.000 euro.

Lui è stato arrestato per contrabbando dalla Polstrada, che gli ha sequestrato il Tir e il gasolio. I poliziotti hanno pure avviato la procedura che consentirà alle casse dello Stato di incamerare, con la confisca, il camion e il combustibile.