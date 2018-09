Forzano un garage in via Marco Perennio e rubano monete d’oro e d’argento, poi scappano in bici: arrestati

Doppio arresto per furto aggravato la scorsa notte ad Arezzo: due uomini di origine rumena, un 39enne e un ragazzo di 22 anni, sono stati scoperti dopo che avevano messo a segno un colpo in un garage e sono stati fermati dagli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo.

I poliziotti stavano pattugliando la zona, quando, intorno alle 2,30, hanno visti due in bici che in una traversa di via Marco Perennio. I banditi, vedendo i poliziotti hanno cercato di scappare, ma sono stati bloccati e controllati.

I due rumeni avevano uno zaino a testa. Nel primo i poliziotti hanno scoperto vari arnesi da scasso: cacciaviti, tronchesi, lastre in plastica utilizzate per l’apertura di porte, passamontagna e torcia elettrica. Nell’altro zaino sono stati trovati oggetti preziosi, il bottino della nottata di “lavoro”: monete da collezione in oro e argento e un orologio in oro. Qualche migliaio di euro il valore della merce.

Da un rapido sopralluogo effettuato nelle vicinanze del luogo del controllo, gli operatori della volante sono riusciti a risalire a un garage dove i due avevano appena compiuto il furto; dopo aver contattato il proprietario, gli sono stati riconsegnati gli oggetti trafugati.

I due ladri, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto aggravato in abitazione e possesso di oggetti atti allo scasso e trattenuti presso le camere di sicurezza della questura in attesa di processo per direttissima che si è svolto stamattina in tribunale ad Arezzo.

@MattiaCialini