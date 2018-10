Furti in serie nelle auto a Cappuccini, arrestato un 52enne di Cagliari

Stava trafugando all’interno di un’auto in sosta quando è stato visto e fermato dalla volante della questura di Arezzo che stava transitando per i controlli notturni. Erano circa le due della scorsa notte, quando gli agenti sono transitati in zona Cappuccini. Qui hanno fermato un cittadino italiano di 52 anni originario di Cagliari. L’arresto è scattato per furto aggravato.

L’auto oggetto delle attenzioni del ladro era di grossa cilindrata, la portiera è apparsa già forzata. Dalla perquisizione dell’uomo sono saltati fuori documenti e effetti personali del proprietario dell’auto, che abitava in zona.

I controlli successivi hanno messo in evidenza agli occhi degli uomini della volante, che il malvivente aveva già compiuto altri due furti nella stessa zona di Cappuccini in altrettante vetture parcheggiate. Addosso gli sono stati infatti ritrovati anche alcuni cellulari e un congegno meccanico a molla utilizzato per la forzatura della portiera.

Il soggetto, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa delle celebrazione del processo con rito direttissimo.