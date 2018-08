Furti di bici all’origine della lite a colpi di stampella a Guido Monaco

Dovrebbe essere l’ennesimo furto di una bici il motivo all’origine del diverbio violento, terminato a suon di stampelle in testa, che si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio in piazza Guido Monaco sotto gli occhi dei passanti del sabato sera. Il 62enne di origine nord africana, picchiato e lasciato a terra da un altro uomo, è stato trasportato al pronto soccorso di Arezzo dall’ambulanza del 118 intervenuta su richiesta di chi ha assistito alla scena. L’aggressore, di origine serba, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di lesioni. Per il 62enne comunque le ferite non sono considerate gravi, le sue condizioni sono migliori di quanto apparso in un primo momento.