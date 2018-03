Furti in abitazione, raid ad Albergo. Secondo episodio in pochi giorni

L’amara sorpresa nella tarda serata di sabato. Sono stati i proprietari di casa a scoprire che la loro abitazione aveva ricevuto la visita dei ladri. Bottino magro però per i topi d’appartamento che hanno messo a soqquadro la casa nel tentativo di trovare denaro e oggetti preziosi.

E’ il secondo episodio che si verifica nel comune di Civitella, sempre all’interno della frazione di Albergo. Pochi giorni fa era stato registrato un altro tentativo di scasso in piena mattina. I ladri in questo caso avevano scelto un’abitazione nel cuore della frazione, lungo via Morandi, la strada principale del centro abitato. La serratura della porta d’ingresso aveva fatto il suo dovere e i malviventi hanno dovuto desistere andandosene a mani vuote. Forse spaventati dall’arrivo del padrone di casa o da qualche vicino.

Sabato invece è stata presa di mira un’abitazione ai margini della frazione, una casa più isolata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che proveranno a trovare indizi utili per risalire agli autori di due episodi forse correlati.